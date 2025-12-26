Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Kasımpaşa– Samsunspor maçının futbolda bahis soruşturması dosyasına girmesinin ardından dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Karşılaşmaya yönelik oynandığı öne sürülen bir kuponda, "Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır" seçeneğine 34.50 oranla 50 bin TL yatırıldığı ve bu bahis sonucunda 1 milyon 725 bin TL kazanç elde edildiği iddia edildi.

ORANI 34.50 OLAN BAHİS SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, bir kullanıcı Kasımpaşa–Samsunspor maçına oldukça yüksek oranlı bir senaryo üzerinden bahis oynadı. Kuponda, Kasımpaşa'nın devreye önde girmesi ancak Samsunspor'un maçı kazanması seçeneği yer aldı.

Paylaşıma göre;

Oran: 34.50

Bahis miktarı: 50 bin TL

Kazanç: 1 milyon 725 bin TL

Bu iddia kısa sürede yayılarak tartışma konusu oldu.

"AYNI KUPONU 238 KİŞİ DAHA OYNAMIŞ" İDDİASI

Gündem yaratan iddiada bir başka dikkat çeken detay ise aynı kuponu 238 kişinin daha oynadığı öne sürülen bilgi oldu. Bu iddia, karşılaşmanın soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte maç üzerindeki şüpheleri daha da artırdı.

MAÇIN SENARYOSU KUPONLA ÖRTÜŞTÜ

Söz konusu mücadelede Kasımpaşa'nın ilk yarıyı önde kapattığı, Samsunspor'un ise ikinci yarıda skoru çevirerek maçı kazandığı hatırlatıldı. Bu senaryonun "ilk yarı/maç sonucu" bahislerinde yüksek oranlı seçenekler arasında yer alması, iddianın kısa sürede gündem olmasına yol açtı.

SORUŞTURMA DOSYASI İLE KUYRUĞU KALABALIK İDDİALAR

Karşılaşmanın savcılık tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması dosyasına girdiği açıklanmış, bu maça bahis oynadığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili işlem yapıldığı bildirilmişti. Maçla ilgili ortaya atılan bu son kupon iddiası ise sosyal medyada "şok detay" yorumlarıyla paylaşılmaya devam ediyor.