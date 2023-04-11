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Ulaştığı sayıyı görenler "Yok artık" dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Spor Haberleri

Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde 26 maçta bulduğu 510 sayıyla normal sezonun en skorer ismi oldu. Bu başarısı büyük ilgi gören ve ulaştığı yüksek sayı şaşkınlıkla karşılanan Karakurt için sosyal medyada övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt bu kez saha dışı ile değil, saha içindeki müthiş performansıyla manşet oldu. Karakurt'un bir sezonda yaptığı sayı gündem oldu.

SEZONUN EN SKORER İSMİ

İtalya Ligi'nde Igor Gorgonzola forması giyen Ebrar Karakurt sayı rekoru kırdı. Milli voleybolcu, 26 maçta bulduğu 510 sayıyla normal sezonun en skorer ismi oldu.

EN YAKIN RAKİBİ HAAK'A FARK ATTI

Ebrar Karakurt'u skor tablosunda Isabelle Haak 449, Britt Herbots 430, Sylvia Nwakalor 407, Kaja Grobelna ise 396 sayı ile takip etti.

Ulaştığı sayıyı görenler 'Yok artık' dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Ulaştığı sayıyı görenler 'Yok artık' dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Ulaştığı sayıyı görenler 'Yok artık' dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Ulaştığı sayıyı görenler 'Yok artık' dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt voleybol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Reis şeker:

Ahlak ahlak ahlak gerisi boş

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TC Naci BÜYÜKKAL:

Ebrar Hanım'ı takdir ediyorum. Gerçekten çok başarılı sporcu. Erkek gibi oynuyor. Bravo :D

Cevap Yaz1631Yayından Kaldır
Kuman:

TC Naci Büyükkal'a cevap. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda AHLAKLISINI severim. Bu sözleri sarf edeni hatırladın mı? Madem Kendi ismine TC ile başlamışsın Az Atatürkçü ol Atatürkçü KAL. AHLAK diyoruz AHLAK

1332Yayından Kaldır
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