Ulaştığı sayıyı görenler 'Yok artık' dedi! Ebrar Karakurt, İtalya'da normal sezonun en skoreri oldu

Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde 26 maçta bulduğu 510 sayıyla normal sezonun en skorer ismi oldu. Bu başarısı büyük ilgi gören ve ulaştığı yüksek sayı şaşkınlıkla karşılanan Karakurt için sosyal medyada övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt bu kez saha dışı ile değil, saha içindeki müthiş performansıyla manşet oldu. Karakurt'un bir sezonda yaptığı sayı gündem oldu.

SEZONUN EN SKORER İSMİ

İtalya Ligi'nde Igor Gorgonzola forması giyen Ebrar Karakurt sayı rekoru kırdı. Milli voleybolcu, 26 maçta bulduğu 510 sayıyla normal sezonun en skorer ismi oldu.

EN YAKIN RAKİBİ HAAK'A FARK ATTI

Ebrar Karakurt'u skor tablosunda Isabelle Haak 449, Britt Herbots 430, Sylvia Nwakalor 407, Kaja Grobelna ise 396 sayı ile takip etti.