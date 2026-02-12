Haberler

Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi
Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarışan Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kaskla yarıştı. Genç sporcu, bu kask nedeniyle organizasyon tarafından diskalifiye edildi. Babası ve antrenörü Mykhailo Heraskevych, karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.

  • Ukraynalı skeleton sporcusu Vladislav Heraskeviç, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarını taşıyan bir kask kullandığı için 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kaskın kurallara aykırı olduğunu bildirdi ve sporcu kaskı çıkarmayı reddetti.
  • Vladislav Heraskeviç, sosyal medyada diskalifiye kararını 'Bu, onurumuzun bedelidir' ifadesiyle paylaştı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Ukraynalı skeleton sporcusu Vladislav Heraskeviç, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarını taşıyan bir kask kullanmaya devam ettiği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından diskalifiye edildi.

KASKI TAKMAYA DEVAM ETTİ, DİSKALİFİYE EDİLDİ

Vladislav Heraskeviç, antrenmanlarda ve resmi hazırlık serilerinde aynı kaskı taktı. IOC, salı günü kaskın kurallara aykırı olduğunu bildirdi ancak IOC Başkanı Kirsty Coventry'nin kaskı çıkarması yönündeki ikna girişimlerini reddeden 27 yaşındaki sporcu, antrenman turlarındaki tutumunu sürdürdü. Bu tutum sonrası Ukraynalı isim, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle oyunlardan ihraç edildi. Babası ve antrenörü Mykhailo Heraskevych, alınan bu karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.

'KENDİSİ UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ'

IOC Başkanı Kirsty Coventry tarafından diskalifiye ile ilgili yapılan açıklamada, "Bay Heraskeviç'in yarışmasını çok istiyorduk. Arkadaşlarını anma arzusunu en saygılı şekilde nasıl ele alabileceğimizi görüştük. Ancak kendisi uzlaşmayı kabul etmedi." denildi.

'BU, ONURUMUZUN BEDELİDİR'

Heraskevych, sosyal medyadan yaptığı "Bu, onurumuzun bedelidir" paylaşımıyla karara tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
