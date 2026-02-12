Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Ukraynalı skeleton sporcusu Vladislav Heraskeviç, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarını taşıyan bir kask kullanmaya devam ettiği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından diskalifiye edildi.

KASKI TAKMAYA DEVAM ETTİ, DİSKALİFİYE EDİLDİ

Vladislav Heraskeviç, antrenmanlarda ve resmi hazırlık serilerinde aynı kaskı taktı. IOC, salı günü kaskın kurallara aykırı olduğunu bildirdi ancak IOC Başkanı Kirsty Coventry'nin kaskı çıkarması yönündeki ikna girişimlerini reddeden 27 yaşındaki sporcu, antrenman turlarındaki tutumunu sürdürdü. Bu tutum sonrası Ukraynalı isim, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle oyunlardan ihraç edildi. Babası ve antrenörü Mykhailo Heraskevych, alınan bu karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.

'KENDİSİ UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ'

IOC Başkanı Kirsty Coventry tarafından diskalifiye ile ilgili yapılan açıklamada, "Bay Heraskeviç'in yarışmasını çok istiyorduk. Arkadaşlarını anma arzusunu en saygılı şekilde nasıl ele alabileceğimizi görüştük. Ancak kendisi uzlaşmayı kabul etmedi." denildi.

'BU, ONURUMUZUN BEDELİDİR'

Heraskevych, sosyal medyadan yaptığı "Bu, onurumuzun bedelidir" paylaşımıyla karara tepki gösterdi.