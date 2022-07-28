Ukrayna sözcüsünden tepki! Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratının yankıları sürüyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko, sarı-lacivertli taraftarların Dinamo Kiev karşılaşmasında yaptıkları ' Vladimir Putin' tezahüratlarını kınadı.

"RUS KATİL LEHİNE SÖZLER DUYMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türk halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" dedi.

"KAZANAN TARAFTA OLMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, "Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratları yapıldı. Ancak Türk taraftarlara kazananın tarafında olmaya tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.