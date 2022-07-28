Ukrayna sözcüsünden tepki! Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratının yankıları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna sözcüsünden tepki! Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratının yankıları sürüyor

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratlarına tepki gösterdi.

 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko, sarı-lacivertli taraftarların Dinamo Kiev karşılaşmasında yaptıkları ' Vladimir Putin' tezahüratlarını kınadı.

"RUS KATİL LEHİNE SÖZLER DUYMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türk halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" dedi.

"KAZANAN TARAFTA OLMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, "Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratları yapıldı. Ancak Türk taraftarlara kazananın tarafında olmaya tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Vladimir Putin Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ÖZGÜR KARDEŞ:

BU SEFER KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMALI. O GÜN O TEZAHÜRATLARIN YAPILDIĞI STADDA KİM VARSA BANLANMALI. BİR DAHA STADLARA GİREMEMELİ. YAZIKLAR OLSUN. ÇOK BÜYÜK BİR AYIP. İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ MAHLUKATLAR. MAÇ İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİTMİYOR DİYE BÖYLE BİR TEZAHÜRAT...

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title