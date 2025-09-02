Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a Veda Etti

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a Veda Etti
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübe veda ettiğini duyurdu. Yeni bir kariyer planlaması için izin istediğini söyleyen Çakır, Trabzonspor'un kendisi için hayatının en büyük gururu olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bordo-mavili kulübe veda etti. Milli kaleci, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, "Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, tecrübeli kaleciden de bordo-mavili camiaya veda paylaşımı geldi.

'YENİ BİR HEYECAN İSTİYORUM'

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendisini takımda tutmak için ciddi bir teklif sunduğunu ancak yeni bir kariyer planlaması için izin istediğini ifade etti. Çakır, "Başkanımız maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulundu. Ancak gerek ailem gerek ben artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine samimi şekilde ifade ettim" dedi.

'ALNIMIN AKIYLA VEDA ETMEK İSTİYORUM'

Bordo-mavili kulüpten ayrılmanın kolay olmadığını dile getiren Uğurcan, "Trabzonspor'dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIN EN BÜYÜK GURURU'

Paylaşımında Trabzonspor camiasına teşekkür eden milli kaleci, "Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima özel bir yerde olacak" diye konuştu. Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu. Dilerim bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim" ifadelerine yer verdi.

