Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
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Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor'a 4-2 kaybeden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır maç sonu yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Kayserispor taraftarını hedef alarak, "Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." ifadelerini kullanan Çakır'a, Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi. Eski kalecinin saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın kendi taraftarını rakip taraftarlara karşı kışkırtmadığı belirtildi.
Kayserispor'a 4-2 kaybederek Türkiye Kupası'na yarı final turunda veda eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından gündeme oturan açıklamalarda bulunmuştu.
"BU YAŞANANLARI UNUTMASINLAR"
Ev sahibi takım taraftarının sahaya yabancı madde atmasına isyan eden Çakır, "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA VOLKAN DEMİREL FIRTINASI
Bu sözlere Kayserispor ve Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, sosyal medyada Volkan Demirel kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, efsane kalecileri Volkan Demirel'in saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın hiçbir zaman kendi taraftarını rakip taraftara karşı kışkırtmadığını belirtti.