Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı

Kayserispor'a 4-2 kaybederek Türkiye Kupası'na yarı final turunda veda eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından gündeme oturan açıklamalarda bulunmuştu.

"BU YAŞANANLARI UNUTMASINLAR"

Ev sahibi takım taraftarının sahaya yabancı madde atmasına isyan eden Çakır, "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe taraftarı, Volkan Demirel'e Trabzonspor deplasmanında yapılanların videosunu paylaştı

SOSYAL MEDYADA VOLKAN DEMİREL FIRTINASI

Bu sözlere Kayserispor ve Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, sosyal medyada Volkan Demirel kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, efsane kalecileri Volkan Demirel'in saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın hiçbir zaman kendi taraftarını rakip taraftara karşı kışkırtmadığını belirtti.