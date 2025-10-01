Haberler

Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu
Güncelleme:
Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, Sarı-kırmızılı takımda kalesine gelen son 12 isabetli şutun 12'sini de kurtarmayı başardı. Milli kaleci, gösterdiği performansla tam not aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 29 yaşındaki başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ligde oynanan Corendon Alanyaspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan galibiyette de önemli rol oynadı.

SON 12 İSABETLİ ŞUTTA 12 KURTARIŞ

Geride bıraktığımız cuma günü ligde oynanan Corendon Alanyaspor maçında 8 kez rakiplerine gol izni vermeyen Uğurcan, lig rekorunu ekarte etmeyi başararak takımına 3 puanı getirdi. Başarılı kaleci, Liverpool karşısında da kalesine gelen 4 kritik şutu önlemeyi başardı. Milli kaleci, bu doğrultuda kaleye gelen son 12 isabetli şutun 12'sini de kurtarmayı bildi.

TAM NOT ALDI

Liverpool karşısında topla 43 kez buluşan Uğurcan Çakır yüzde 47 isabetli pas ortalaması yakaladı. Uğurcan, maç esnasında güven veren duruşuyla takım arkadaşlarına da büyük kolaylık sağladı ve tam not aldı

