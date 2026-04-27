Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'yi maçın içine sokmadık

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın 30 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi penaltı pozisyonu dışında oyunun içine sokmadıklarını belirten Uğurcan Çakır, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı pozisyonu dışında maçın içine sokmadık. Okan hocam bizi gerçekten çok iyi hazırlamıştı. Bütün hafta içi çalıştırdıklarını sahada yansıttık. Bence Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık, net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemde yaşananlardan bahseden Uğurcan, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum, geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadığım, yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

'BURADA ÇOK KARAKTERLİ, LİDER OYUNCULAR VAR'

Takımdaki oyuncuların kalitesinden bahseden 30 yaşındaki kaleci, "Burada çok karakterli oyuncular var. Abdülkerim, Mauro'dan sonra ikinci kaptan. Gerçekten lider bir oyuncu ve Galatasaray'da büyük başarılar yakaladı. Yunus var yine buranın altyapısından yetişmiş, şampiyonluklara katkı sağlamış. Ben de takım arkadaşlarım için her zaman oynamaya çalışırım, takım içine oynamaya çalışırım. Kendimden ziyade takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık, liderlik yaptım. Stil olarak da kendimi lider bir oyuncu olarak görüyorum. Takım arkadaşlarım ne zaman bana ihtiyaç duyarsa onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada çok karakterli, lider oyuncular var. Bu da sahada skorlara yansıyor" dedi.

'SAHADA OLUP OLMAMAM ÖNEMLİ DEĞİL'

Gelecek hafta oynanacak olan Samsunspor maçında cezalı olduğunun hatırlatılması üzerine Uğurcan, "İnşallah Günay ağabey elinden geleni yapacak. O maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Sahada olup olmamam önemli değil. Saha dışında da takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Kart görmek istemiyordum. O maçta da oynamak istiyordum. Maçın başında sarı kart gördüm. Samsun maçında oynamayı fazla isteyince böyle oldu. Nasip böyleymiş" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı