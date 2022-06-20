Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor - Haberler

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Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Şampiyon Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki milli kaleciye ise Portekiz devi Benfica talip oldu. Benfica, Odysseas Vlachodimos'un ayrılması halinde Uğurcan Çakır için teklifini sunacak.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakınan Uğurcan'a Benfica'nın yanı sıra, Monaco ve Marsilya'nın ilgisi olduğu öne sürüldü.

Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

MENAJERİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri ve abisi Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmıştı.

Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Benfica Spor Haberler

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