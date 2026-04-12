Haberler

Uğur Uçar: Önemli dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz

Uğur Uçar: Önemli dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Play-off sürecine daha güçlü girerek Süper Lig'e adım atmak istiyoruz" dedi.

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmada güçlü ve organizasyon hafızası yüksek bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Rakibimizin iç hatta savunma zaafları olduğunu biliyorduk. Bu doğrultuda merkezde sayısal üstünlük kurarak, iç hatta yapılacak koşularla rakip savunma dengesini bozmayı planladık" dedi.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Uçar, "Topun temposunu yükseltemediğimiz için etkili olamadık ve basit bir top kaybı sonrası geriye düştük. Oyunun hızını artırdık ve kontrolü tamamen ele aldık. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktık. Baskımızın karşılığını alarak skoru eşitledik. Thiam'ın ağrıları nedeniyle kendisini sınırlı sürelerle kullanabiliyoruz. Buna rağmen büyük fedakarlık göstererek katkı sağlıyor. Serdar sakatlığı, Yusuf ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı" diye konuştu.

Tüm eksiklere rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Uçar, "Zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Play-off sürecine daha güçlü girerek Süper Lig'e adım atmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

Uçar ayrıca, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

