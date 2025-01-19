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Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 20. Haftayı Kazançla Tamamladı

Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 20. Haftayı Kazançla Tamamladı
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Trendyol 1. Lig'de Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK ile oynadığı maçta 1-0 galip gelerek önemli bir üç puan almayı başardı. Maçta tek golü Diarra kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 90 Oktay Gürdal) Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 90 Kerem Arık) Ramirez (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul) Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Fofana (Dk. 81 Wriedt)) Osuji

Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 90 Yunus Bahadır) Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly (Dk. 70 Tuncer Duhan Aksu) Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Abdullah Aydın) Sambissa (Dk. 70 Krstovski) Kubilay Sönmez (Dk. 90 Yusuf Ali Özer) Diarra, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk. 62 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 22 Oğuz Gürbulak, Dk. 30 Bartu Göçmen, Dk. 79 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 34 Coly, Dk. 45+1 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
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