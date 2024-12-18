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Uğur Okulları İstanbulspor, Esenler Erokspor'u 2-1 Yenerek Gruplara Kaldı

Uğur Okulları İstanbulspor, Esenler Erokspor'u 2-1 Yenerek Gruplara Kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Uğur Okulları İstanbulspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Maçta goller Yusuf Ali Özer ve Ertuğrul Furat tarafından atıldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Burak Bakırtaş

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkaslı, Nzaba (Dk. 46 Metehan Mert), Metin Nilifırka, Ertuğrul Furat (Dk. 81 Burak Çölkesenoğlu), Altar Han Hidayetoğlu, Sefa Narin (Dk. 65 Alper Karaman), Berkay Aydoğmuş, Emir Atik (Dk. 64 Jack), Junior Fernandes (Dk. 65 Oğuz Ceylan), Abuzer Gaffar Toplu, Mucahit Albayrak

Uğur Okulları İstanbulspor : Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Coly), Ologo, Vorobjovas, Abdullah Dıjlan Aydın (Dk. 71 Kubikay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 77 Muammer Sarıkaya), Diarra (Dk. 71 Ethemi), Yusuf Ali Özer, Eren Arda Şan (Dk. 72 Sambissa)

Goller: Dk. 21 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor), Dk. 29 ve 76 Yusuf Ali Özer (Uğur Okulları İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor), Dk. 50 Vorobjovas (Uğur Okulları İstanbulspor )

Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek gruplara kaldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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