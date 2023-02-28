Uğur Dündar'dan Fenerbahçe taraftarına getirilen deplasman yasağına sert tepki: Şampiyonu şimdiden açıklasınlar

Kayserispor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepki gösterdi. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar! Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesi Kayseri İl Güvenlik Kurulu çarpıcı bir karar alarak sarı-lacivertli taraftarların stada alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karara sert tepki gösterdi.

"OLDU OLACAK FUTBOLU DA YASAKLASINLAR"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar! Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.." ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

KARARI KAYSERİ İL GÜVENLİK KURULU AÇIKLADI

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.