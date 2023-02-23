Uğur Dündar'dan dikkat çeken Ali Koç paylaşımı! Destek veren de var tepki gösteren de

2018'de Aziz Yıldırım'la girdiği yarışı büyük farkla kazanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son zamanlarda taraftarlardan hayli eleştiri alıyor. Sportif başarısızlığı kabul ettiğini söyleyen Başkan Koç, artık transfer politikası yüzünden de hedefte.

UĞUR DÜNDAR'DAN DESTEK

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Koç için destek paylaşımı yaptı. Dündar'ın paylaşımına hak verenler kadar tepki gösteren de oldu.

"BAŞKA BİR BAŞKAN VAR MI?"

Dündar söz konusu paylaşımda, "Şu ekonomik krizde Fenerbahçe'ye cebinden son kuruşuna kadar vergilendirilmiş 150 milyon Euro verip "Eğer bu parayı konuşursam beni o gün kulüpten ihraç edin" diyen, buna karşılık hemen her gün sosyal medyada hakaretlerle linç edilen Ali Koç'un dışında bir başkan var mıdır acaba?" ifadelerini kullandı.