Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek mesajı: İstifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından destek paylaşımında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Ali Koç istifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler...Fenerbahçe Başkanı taraftarının arkasında yiğitçe durmuş ve söylenebilecek her şeyi dile getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Son zamanlardaki yaşanan olaylar ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, deplasmandaki Kayserispor maçına kendi taraftarlarının alınmaması üzerine kulüp kanalından özel yayın gerçekleştirdi.

"ALİ KOÇ İSTİFA DİYENLER, BU KONUŞMAYI İYİ DİNLESİNLER"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'a destek mesajı paylaştı. Dündar, Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından, "Ali Koç istifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler... Fenerbahçe Başkanı taraftarının arkasında yiğitçe durmuş ve söylenebilecek her şeyi dile getirmiştir." ifadelerini yazdı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek paylaşımında bulunan Uğur Dündar'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı;