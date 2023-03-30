UEFA, yumruk olayının ardından Sivasspor'a cezayı kesti! F.Bahçe ve Trabzon'a da fatura çıktı

UEFA, Fiorentina maçında sahaya girip rakip futbolcuya yumruk atan taraftar sebebiyle Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları da açıklandı.

UEFA, temsilcilerimizin maçlarında yaşanan olayların ardından verilen cezaları açıkladı. Sivasspor, Fiorentina maçında yaşanan yumruk olayı sebebiyle 1 maç ceza aldı.

BİR MAÇ CEZA

Oyunun son bölümünde sahaya giren Sivasspor taraftarı, Fiorentina'nın genç futbolcusu Bianco'ya yumruk atmıştı. Sivasspor'a bir sonraki Avrupa müsabakasında seyircisiz oynama cezası verildi.

HAKAN ARSLAN'A 3 MAÇ

Maçın son anlarında kırmızı kart gören Sivassporlu Hakan Arslan İSE UEFA maçlarında geçerli olmak üzere 3 maç men cezası aldı.

FENERBAHÇE'YE 5 BİN KOLTUK KAPATMA

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen averaj sebebiyle elendiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Sarı-Lacivertlilere 5 bin koltuk kapatma cezasının yanı sıra 44 bin euro para cezası verildi. Öte yandan Trabzonspor 20 bin euro para cezası aldı.