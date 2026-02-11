UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kuraları yarın çekilecek

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, 4. torbadan katılacak

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: