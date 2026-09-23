Haberler

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Güncelleme:
+104 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında Türkiye ile Fransa arasında 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer olacak, VAR'da Christian Dingert oturacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında Türkiye ile Fransa arasında oynanacak müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Takım, 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer yapacak. Florian Badstübner ise dördüncü hakem olacak.

Türkiye - Fransa maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. Johann Pfeifer de AVAR'da görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı