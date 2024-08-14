UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 10. sıraya geriledi. Fenerbahçe'nin elenmesi, ülke puanına sadece 0.1 katkı yaptı. Geçen hafta 9. sırayı Çekya'ya kaptıran Türkiye, Çekya'nın iki galibiyetle geceyi tamamlamasıyla aradaki fark 0.65'e çıktı.
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden 3. ön eleme turunda Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalarak elenmesinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA ÇEKYA FARKI AÇIYOR
Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalıp ülke puanına 0.1 katkı yaptı. Maç 1-0 sona erip Fenerbahçe penaltılarda elenseydi ülke puanına katkısı 0.2 olacaktı.
SLAVIA PRAG LILLE İLE EŞLEŞTİ
Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. sırayı kaptırdığımız Çekya'da ise Sparta Prag, FCSB'yi 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-2 geçip play-off turuna yükseldi, Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçip Lille'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı. Türkiye, Perşembe günkü maçların sonucu fark etmeksizin haftayı 10. sırada tamamlayacak.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
- 1- İNGİLTERE: 89.160
- 2- İTALYA: 79.106
- 3- İSPANYA: 73.989
- 4- ALMANYA: 71.660
- 5- FRANSA: 57.950
- 6- HOLLANDA: 54.566
- 7- PORTEKİZ: 49.516
- 8- BELÇİKA: 43.200
- 9- ÇEKYA: 35.750
10- TÜRKİYE: 35.100
- 11- NORVEÇ: 30.500
- 12- İSRAİL: 29.875
- 13- AVUSTURYA: 29.100
- 14- DANİMARKA: 28.700
- 15- YUNANİSTAN: 28.250
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