UEFA, taraftarlarının yaptığı "Nazi selamı" nedeniyle Tottenham'a para cezası verdi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta taraftarlarının yaptığı Nazi selamı nedeniyle İngiliz ekibi Tottenham'a toplamda 32.250 avro para cezası verdi ve taraftarlara bir yıllık bilet yasağı getirdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz ekibine, taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı" davranışları nedeniyle 30 bin avro ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tottenham taraftarlarına deplasmanda bir maç bilet satışı yasağı getirildiği ancak bu yasağın bir yıllık süreyle askıya alındığı aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Tottenham'ın Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta bazı İngiliz taraftarları, Alman taraftarlarına yönelik "Nazi selamı" hareketi yapmıştı.

İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada, ırkçı hareketlerde bulunan üç kişinin süresiz olarak men cezası aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
