UEFA Şampiyonlar Ligi ve Diğer Spor Faaliyetleri
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe - Benfica maçı, Beşiktaş ve Başakşehir'in antrenmanları ve basın toplantıları, ayrıca Samsunspor'un Panathinaikos ile maçı ve çeşitli basketbol, voleybol, tenis etkinlikleri gerçekleşecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU
22.00 Fenerbahçe - Benfica
LAUSANNE-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
16: 30 Lausanne Antrenman
18: 30 Lausanne Basın Toplantısı
19: 30 Beşiktaş Basın Toplantısı
20: 00 Beşiktaş Antrenman
BAŞAKŞEHİR FK - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇINA DOĞRU
17.30 - Başakşehir Basın Toplantısı
18.00 - Başakşehir Antrenman
18.30 - U.Craiova Basın Toplantısı
19.00 - U.Craiova Antrenman
PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇINA DOĞRU
10: 00 Samsunspor Atina'ya hareket edecek.
15: 30 Panathinaikos Basın Toplantısı
18.00 Panathinaikos antrenman
18: 30 Samsunspor Basın Toplantısı
19: 00 Samsunspor Antrenman
BASKETBOL
11.00 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu fikstür kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek
-FIBA U16 Kizlar Avrupa Şampiyonası
18.00 Türkiye - İsviçre
-A Milli Takım Hazırlık Maçı
19.30 Litvanya-Türkiye
VOLEYBOL
14.00 - TVF 2025-2026 voleybol sezonu Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi ve Arabica Coffee House Kadınlar / Erkekler 1. Ligleri'nin fikstür çekimleri yapılacak. (Fişekhane/Zeytinburnu)
TENİS
10.30 Ankara Yenimahalle'de yer alan Federasyonun yeni tesis açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla "Açılış Töreni ve Tenis Şenliği ile kutlanacak.
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
10.30 TMOK, TikTok ile işbirliğini duyuracak. (Olimpiyat Evi)