UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Karşılaşmaları TRT Ekranlarında
26, 27, 28 Kasım tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 33 karşılaşma TRT 1, TRT Spor ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Türk takımları başta olmak üzere birçok maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 26, 27, 28 Kasım tarihlerinde oynanacak 33 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek. - İSTANBUL