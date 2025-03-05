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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Başladı: Real Madrid ve Arsenal Galip Geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Başladı: Real Madrid ve Arsenal Galip Geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları oynandı. Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerken, Arsenal, PSV Eindhoven'ı 7-1 mağlup ederek dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4 maçla başladı. Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico'yu 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalarken, Arsenal ise PSV deplasmanında galibiyete 7 golle ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunun ilk ayak maçları bugün başladı. Günün 20.45 seansında Aston Villa, lig aşamasında da rakip olduğu Club Brugge'ü 3-1 mağlup etti. Saat 23.00'te ise 3 maç oynandı. Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Atletico'yu konuk ederken mücadeleye hızlı başladı. Müsabakanın 4. dakikasında Valverde'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Rodrygo, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi. Atletico'da 32. dakikada Julian Alvarez sahneye çıktı. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Alvarez, çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla beraberliği getirdi. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan derbinin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Eflatun-beyazlıların Faslı futbolcusu Brahim Diaz, 55. dakikada ceza sahası içinde yaptığı şık çalımların ardından fileleri havalandırdı. Kalan bölüm yüksek tempo ve iyi mücadeleye sahne olurken, karşılaşma ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcu Arda Güler, süre almadı.

Arsenal'dan tarihi sonuç: 1-7

Lig aşamasını 3. sırada tamamlayan Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaştı. İngiliz ekibi 18. dakikada Jurrien Timber'ın golüyle öne geçerken 3 dakika sonra Ethan Nwaneri ile farkı 2'ye çıkardı. Mikel Merino'nun golüne Noa Lang karşılık verirken ilk yarı Arsenal'ın 3-1'lik üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya etkili başlayan Kırmızılar, Martin Odegaard ve Leandro Trossard ile 2 dakikada 2 gol buldu. Oyun üstünlüğünü eline Arsenal'da Odegaard, 73'te kendisinin ikinci takımının 6. golüne imza attı. Konuk ekipte Riccardo Calafiori, 85. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. Mikel Arteta'nın takımı sahadan 7 gollü galibiyetle ayrılarak turun kapısını araladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge - Aston Villa: 1-3

Real Madrid - Atletico Madrid: 2-1

PSV Eindhoven - Arsenal: 1-7

Borussia Dortmund - Lille: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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