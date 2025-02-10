UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu Başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Takımlar, son 16 biletini kazanmak için mücadele edecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Brest - Paris Saint-Germain
23.00 Juventus - PSV Eindhoven
23.00 Manchester City - Real Madrid
23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund
12 Şubat Çarşamba
20.45 Club Brugge - Atalanta
23.00 Celtic - Bayern Münih
23.00 Feyenoord - Milan
23.00 Monaco - Benfica - İSTANBUL