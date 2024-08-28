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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg lig aşamasına katıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçlar sonucunda Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg, lig aşamasına katılmaya hak kazandı. 2024-2025 sezonunda düzenlenecek yeni lig aşamasında mücadele edecekler.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan play-off maçları sonucu Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu. Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:

Galatasaray - Young Boys: 0-1

Sparta Prag - Malmö: 2-0

Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1

Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag Young Boys Salzburg Spor Güncel Haberler

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