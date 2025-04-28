UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Takımlar, finale çıkmak için mücadele edecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain
30 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Inter - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor