UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Haftanın Maçları Başlıyor

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası yarın başlayacak. Galatasaray, çarşamba günü Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Diğer önemli maçlar arasında Barcelona - Olympiakos ve Arsenal - Atletico Madrid mücadeleleri yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
