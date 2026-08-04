Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında Sparta Prag, Lyon'u 2-1 yendi. Diğer sonuçlar: Slovan Bratislava 2-1 Mjallby, Ararat-Armenia 2-1 Celje, Hapoel Beer Sheva 1-0 Kızılyıldız, Levski Sofia 1-0 Kairat, Olympiakos 0-0 NEC, Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris, Union Saint-Gilloise 3-3 Bodo Glimt.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları, bu akşam oynanan 8 müsabakayla başladı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2
FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1
Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0
Levski Sofia: 1 - Kairat: 0
Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0
Sparta Prag: 2 - Lyon: 1
Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0
Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3
Kaynak: İhlas Haber Ajansı