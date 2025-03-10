UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Rövanş Maçları Başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

20.45 Barcelona - Benfica: 1-0

23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3

23.00 Inter - Feyenoord: 2-0

23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

12 Mart Çarşamba

20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1

23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1

23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1

23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2 - İSTANBUL