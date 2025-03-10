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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Rövanş Maçları Başlıyor
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Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçları yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Takımlar çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

20.45 Barcelona - Benfica: 1-0

23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3

23.00 Inter - Feyenoord: 2-0

23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

12 Mart Çarşamba

20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1

23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1

23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1

23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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