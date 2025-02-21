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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Gerçekleşti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi Nyon'da yapıldı. İlk maçlar 4-5 Mart, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak. Final ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ile pay-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV kura çekiminde yer alan takımlar oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 4-5 Mart, rövanşlar ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Dortmund - Lille

Club Brugge - Aston Villa

Real Madrid - Atletico Madrid

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter

Paris Saint Germain - Liverpool

Benfica - Barcelona - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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