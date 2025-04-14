UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Rövanş Maçları Başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını yarı finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

22.00 Aston Villa - Paris Saint-Germain: 1-3

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: 0-4

16 Nisan Çarşamba

22.00 Real Madrid - Arsenal: 0-3

22.00 Inter - Bayern Münih: 2-1 - İSTANBUL