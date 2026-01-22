Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta tamamlandı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı ve Juventus'un Benfica'yı 2-0 yendiği maçlarla sona erdi. Diğer 7 maçta da heyecan dolu mücadeleler yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası bu akşam oynanan 9 maçla tamamlandı.

Devler Ligi'nde 7. hafta sona ererken, Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10 yükseltti. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta Juventus ise evinde Benfica'yı 2-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 1 - Atletico Madrid: 1

Karabağ: 3 - Eintracht Frankfurt: 2

Chelsea: 1 - Pafos: 0

Atalanta: 2 - Athletic Bilbao: 3

Juventus: 2 - Benfica: 0

Slavia Prag: 2 - Barcelona: 4

Olimpik Marsilya: 0 - Liverpool: 3

Newcastle United: 3 - PSV: 0

Bayern Münih: 2 - Union Saint-Gilloise: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
