Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları başladı. Galatasaray, Monaco'ya 1-0 yenilirken Liverpool, Inter'i 88. dakikada attığı penaltı golüyle mağlup etti. Bayern Münih, Sporting'i 3-1, Barcelona ise Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan Çakır, 50. dakikada Denis Zakaria'nın penaltı atışında gole izin vermedi.

Aldığı kötü sonuçlarla zor dönemden geçen Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz temsilcisi Sporting karşısında sahasında Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah ile skoru değiştirdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona, 3 dakikada döndü

İspanyol ekibi Barcelona, Ansgar Knauff'un golüyle geriye düştüğü Eintracht Frankfurt karşısında Jules Kounde ile 3 dakika içinde 2-1 galibiyete uzandı.

Fransız futbolcu, aynı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında iki kafa golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

İtalya'nın Atalanta takımına konuk olan Chelsea, Gianluca Scamacca ve Charles de Ketelaere'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu. Londra ekibinin tek golü Brezilyalı Joao Pedro'dan geldi.

Muhammed Kudus ve arkadaşlarından taburede gol pozu

Sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Tottenham, David Zima (kendi kalesine), Muhammed Kudus (penaltı) ve Xavi Simons'un (penaltı) golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Muhammed Kudus ve takım arkadaşlarının saha kenarında taburelere oturarak verdikleri poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'a bu yaz transfer olan Tottenham efsanelerinden Güney Koreli Heung-Min Son, maç öncesinde sahaya davet edildi ve taraftarla vedalaştı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz): 3-1

Monaco (Fransa) - Galatasaray: 1-0

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-3

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-1

PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya): 2-3

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
