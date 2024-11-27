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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Haftada 40 Gol Atıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Haftada 40 Gol Atıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında toplam 9 maç oynandı ve 40 gol kaydedildi. Atletico Madrid, Sparta Prag'ı 6-0 yenerek dikkat çekerken, diğer maçlar da gollü geçti. Milan, Slovan Bratislava'ya karşı 3-2, Bayer Leverkusen, Salzburg'a karşı ise 5-0'lık net bir galibiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 9 maçla başlarken, toplam 40 gol atıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Milan, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 3-2 mağlup ederken, Atletico Madrid de Sparta Prag'ı 6-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise gollü maçlar devam etti. Arsenal ve Atalanta deplasmanda farklı kazanırken, Manchester City sahasında 3 farklı öne geçtiği müsabakada puan kaybetti. Leverkusen evinde Salzburg'a 5 gol atarken, Barcelona da Brest'i rahat geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag - Atletico Madrid: 0-6

Slovan Bratislava - Milan: 2-3

Manchester City - Feyenoord: 3-3

Bayern Münih - Paris Saint-Germain: 1-0

Inter - RB Leipzig: 1-0

Barcelona - Brest: 3-0

B.Leverkusen - Salzburg: 5-0

Sporting CP - Arsenal: 1-5

Young Boys - Atalanta: 1-6 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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