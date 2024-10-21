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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Heyecanı Başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Milan - Club Brugge

19.45 Monaco - Kızılyıldız

22.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk

22.00 Aston Villa - Bologna

22.00 Girona - Slovan Bratislava

22.00 Juventus - Stuttgart

22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

22.00 Sturm Graz - Sporting CP

23 Ekim Çarşamba

19.45 Atalanta - Celtic

19.45 Brest - Bayer Leverkusen

22.00 Atletico Madrid - Lille

22.00 Young Boys - Inter

22.00 Barcelona - Bayern Münih

22.00 Salzburg - Dinamo Zagreb

22.00 Manchester City - Sparta Prag

22.00 Leipzig - Liverpool

22.00 Benfica - Feyenoord - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Futbol Dünya Milan Spor

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