UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid de 5'er gollü zaferlerle dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları ilk günde 9 maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid 5'er gollü galibiyete imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta - Club Brugge: 2-1

Kairat - Real Madrid: 0-5

Marsilya - Ajax: 4-0

Inter - Slavia Prag: 3-0

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1

Pafos FC - Bayern Münih: 1-5

Bodo/Glimt - Tottenham: 2-2

Galatasaray - Liverpool: 1-0

Chelsea - Benfica: 1-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

