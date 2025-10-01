UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid de 5'er gollü zaferlerle dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları ilk günde 9 maç oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid 5'er gollü galibiyete imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta - Club Brugge: 2-1
Kairat - Real Madrid: 0-5
Marsilya - Ajax: 4-0
Inter - Slavia Prag: 3-0
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1
Pafos FC - Bayern Münih: 1-5
Bodo/Glimt - Tottenham: 2-2
Galatasaray - Liverpool: 1-0
Chelsea - Benfica: 1-0 - İSTANBUL
