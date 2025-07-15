UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu Rövanş Maçları Başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan 12 müsabakayla başladı. Turnuva, yarın oynanacak iki maçla sona erecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 12 müsabakayla başladı.

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 müsabaka ile sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

FC Milsami Orhei (Moldova): 0 - Kuopio (Finlandiya): 0

KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 2 - The New Saints FC (Galler): 1

Malmö (İsveç): 3 - Iberia 1999 (Gürcistan): 1

RFS (Letonya): 1 - Levadia (Estonya): 0

Differdange 03 (Lüksemburg): 2 - Drita (Kosova): 3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1 - Vikingur (Faroe Adaları): 0

Breidablik (İzlanda): 5 - KF Egnatia (Arnavutluk): 0

Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2 - Virtus AC 1964 (San Marino): 1

Kairat Almaty (Kazakistan): 2 - NK Olimpija (Slovenya): 0

Buducnost (Karadağ): 2 - Noah (Ermenistan): 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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