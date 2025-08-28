UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Gerçekleşti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleşti. Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, bugün TSİ 19.00'da Fransa'nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlendi. Organizasyonda yer alan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi. Takımlar her torbadan bir takımla kendi evinde, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri ise; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu. Organizasyonda ilk maçlar, 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 28 Ocak 2026'da sona erecek.

Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sıralar arasında yer alan ekipler ise play-off turuna katılacak. Bu turda 9 ile 16'ncı sıradaki takımlar; 17 ile 24'üncü sıradaki takımlarla eşleşecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha, son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin takvimi şu şekilde:

Birinci hafta: 16 - 18 Eylül 2025

İkinci hafta: 21 - 22 Ekim 2025

Üçüncü hafta: 4 - 5 Kasım 2025

Dördüncü hafta: 25 - 26 Kasın 2025

Beşinci hafta: 9 - 10 Aralık 2025

Altıncı hafta: 20 - 21 Ocak 2026

Yedinci hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17 - 18 ve 24 - 25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10 - 11 ve 17 - 18 Mart 2026

Çeyrek final: 7 - 8 ve 14 - 15 Nisan 2026

Yarı final: 28 - 29 Nisan ve 5 - 6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.