UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Gerçekleşti
Bugün Monaco'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Dördüncü torbadan katılan Galatasaray, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid gibi güçlü takımlarla mücadele edecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleşti. Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco oldu.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, bugün TSİ 19.00'da Fransa'nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlendi. Organizasyonda yer alan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi. Takımlar her torbadan bir takımla kendi evinde, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri ise; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu. Organizasyonda ilk maçlar, 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 28 Ocak 2026'da sona erecek.
Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sıralar arasında yer alan ekipler ise play-off turuna katılacak. Bu turda 9 ile 16'ncı sıradaki takımlar; 17 ile 24'üncü sıradaki takımlarla eşleşecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha, son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin takvimi şu şekilde:
Birinci hafta: 16 - 18 Eylül 2025
İkinci hafta: 21 - 22 Ekim 2025
Üçüncü hafta: 4 - 5 Kasım 2025
Dördüncü hafta: 25 - 26 Kasın 2025
Beşinci hafta: 9 - 10 Aralık 2025
Altıncı hafta: 20 - 21 Ocak 2026
Yedinci hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 play-off turu: 17 - 18 ve 24 - 25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10 - 11 ve 17 - 18 Mart 2026
Çeyrek final: 7 - 8 ve 14 - 15 Nisan 2026
Yarı final: 28 - 29 Nisan ve 5 - 6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.