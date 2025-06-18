UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray doğrudan katılırken, Fenerbahçe 3. eleme turunda mücadele edecek. Maç tarihleri ise 22-30 Temmuz olarak belirlendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken, 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar Yolu:

Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)

Lig Yolu:

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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