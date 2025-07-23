UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu İlk Ayağı Tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağında Salzburg, Brann'ı 4-1, Karabağ ise Shelbourne'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş maçları 29-30 Temmuz'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.
Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.
İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor