UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu İlk Ayağı Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağında Salzburg, Brann'ı 4-1, Karabağ ise Shelbourne'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş maçları 29-30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.

Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak

Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! En düşük maaş...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.