UEFA, Maribor maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi. Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildi. Maribor ise 40 bin avro para cezasına çarptırıldı.