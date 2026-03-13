'UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı' Bilbao'da gerçekleştirildi

İSPANYA'NIN Bilbao şehrinde 9-11 Mart tarihleri arasında güvenlik amirleri ve ilgili federasyon yetkililerinin katılımıyla 'UEFA 2025-2026 Finals Police Match Commanders Meeting' başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılında oynanan UEFA kupa finallerinde görev alan müsabaka güvenlik amirleri ile İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA kupa finallerinde görev alacak güvenlik amirleri ve federasyon yetkilileri bir araya geldi.

UEFA Güvenlik Birimi Direktörü Stephen Furnham'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda İspanya Bask Bölgesi Güvenlikten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Ituarte de bir konuşma yaptı.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut'un yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Gököz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan da yer aldı.

Toplantıda, 2025 yılında gerçekleştirilen UEFA kulüp finallerinin operasyonel süreçleri ele alındı. Bu kapsamda; UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (Münih / Almanya / Allianz Arena), UEFA Avrupa Ligi Finali (Bilbao / İspanya / San Mamés), UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali (Wroclaw / Polonya / Stadion Wroclaw) ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali (Lizbon / Portekiz / Estádio José Alvalade) organizasyonlarında görev yapan ilgili şehrin müsabaka güvenlik amirleri ve federasyon temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlarda; risk analizleri, güvenlik planlaması, kalabalık yönetimi uygulamaları, maç öncesi, maç esnası ve maç sonrası operasyonel süreçler ile kara ve hava ulaşımı kapsamında alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca söz konusu büyük organizasyonların ev sahibi şehirlerin günlük yaşamına etkileri değerlendirilirken, organizasyon sırasında karşılaşılan aksaklıklar ve bu durumlara yönelik çözüm yöntemleri de örnekler üzerinden katılımcılara aktarıldı.

Toplantı, UEFA 2026 kupa finali organizasyonlarında görev alacak ilgili federasyonlar ile güvenlik yetkilileri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek ve gelecek finaller için operasyonel hazırlıkları geliştirmek amacıyla önemli bir platform oluşturdu.

2026 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskás Aréna'da, UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrinde Red Bull Arena'da, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali 23 Mayıs'ta Norveç'in başkenti Oslo'da Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.

