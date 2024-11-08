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UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi

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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, 2-2 berabere biten maç öncesinde tribünler UEFA'nın da izin verdiği küfürlü pankart açmış, turuncu-lacivertliler de bu küfre GORA repliğiyle karşılık vermiş. UEFA, gündem olan olay sonrası RAMS Başakşehir'den özür diledi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir'in perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde bir skandal yaşandı.

KOPENHAG'DAN BAŞAKŞEHİR'E KÜFÜRLÜ PANKART

Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're f*cked now" yazılı pankarta RAMS Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Gazzede'ki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN YANIT GECİKMEDİ

Bunun üzerine RAMS Başakşehir Kulübü bugün X hesabından Kopenhag Kulübünü etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı ve bir anlamda Kopenhag'a dolaylı olarak küfrü iade etmiş oldu. Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.

PANKARTA İZİN VEREN UEFA, BAŞAKŞEHİR'DEN ÖZÜR DİLEDİ

UEFA, Kopenhag maçındaki pankart nedeniyle RAMS Başakşehir'e özür mektubu gönderdi ve konunun takipçisi olacağını belirtti. Konuyla ilgili TRT SPOR'a açıklama yapan RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş oldu" dedi.

UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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