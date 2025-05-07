UEFA Konferans Ligi Yarı Finalleri Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. İngiltere temsilcisi Chelsea, 4-1'lik skorla galip geldiği ilk maçın rövanşında İsveç ekibi Djurgarden'i Stamford Bridge'de konuk edecek. Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 2-1 kazanan İspanyol takımı Real Betis, İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. İki mücadele de TSİ 22.00'da başlayacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

Konferans Ligi'nde final maçı, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda yapılacak. - İSTANBUL