Samsunspor, Shkendija ile Avrupa'yı Zorluyor
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk ediyor. Maçın 15 dakikası golsüz eşitlikle geçerken, takımlar galibiyet arayışında. Taraftarlar, her iki takımın da maçı kazanmak için yoğun bir mücadele sergilemesini bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı