Samsunspor, Shkendija ile Avrupa'yı Zorluyor

Samsunspor, Shkendija ile Avrupa'yı Zorluyor
Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk ediyor. Maçın 15 dakikası golsüz eşitlikle geçerken, takımlar galibiyet arayışında. Taraftarlar, her iki takımın da maçı kazanmak için yoğun bir mücadele sergilemesini bekliyor.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - SAMSUN

