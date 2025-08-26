UEFA Konferans Ligi Play-off Turu Rövanşları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Beşiktaş, 1-1 berabere kaldığı Lausanne'ı ağırlarken, İstanbul Başakşehir, 2-1 kaybettiği Universitatea Craiova'ya konuk olacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak.

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2)

Perşembe:

Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2)

Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı

Kılıçlı asfalt zorbaları görüntülerin ardından böyle paketlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.