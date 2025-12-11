Samsunspor
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor ile AEK arasında oynanacak maçın hakemleri ve takımlarının kadroları belli oldu. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasındaki Samsunspor-AEK maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic