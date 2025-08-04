UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

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UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i geçmesi halinde Lausanne-Astana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise Viking'i elemesi durumunda Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i elemesi halinde Lausanne-Astana maçının kazananı, Başakşehir ise Viking'i elemesi halinde Craiova- Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St Patrick's Athletic ile mücadele edecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi halinde bu turda Lausanne - Astana eşleşmesinin galibi ile grup aşamasına kalmak için mücadele edecek. Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Strasbourg - Vikingur / Brondby

Silkeborg Jagiellonia - Hajduk Split / Dinamo City

Anderlecht / Sheriff - Aris Limassol / AEK Athens

Viking / Başakşehir - Craiova / Spartak Trnava

Crystal Palace - Fredrikstad / Midtjylland

Lugano / Celje - Banik Ostrava / Austria Wien

Rakow Czestochowa / Maccabi Haifa - Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

Partizan / Hibernian - Larnaca - Legia Varşova

Levski Sofia / Sabah - Az Alkmaar / Vaduz

Polissya Zhytomyr / Paksi - Fiorentina

AIK / Györi ETO - Rayo Vallecano

Lausanne-Sport / Astana - St Patrick's Athletic / Beşiktaş

Larne / Santa Clara - Ballkani / Shamrock Rovers

Rosenborg / Hammarby - Mainz 05

Sparta Prag / Ararat - Riga / Beitar Jerusalem

Hacken / Brann - Cfr Cluj / Braga

PAOK / Wolfsberger - Araz / Omnia

Panathinaikos / Shattar Donetsk - Servette / Utrecht (Avrupa Ligi'nden Elemenenler) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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