UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i geçmesi halinde Lausanne-Astana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise Viking'i elemesi durumunda Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i elemesi halinde Lausanne-Astana maçının kazananı, Başakşehir ise Viking'i elemesi halinde Craiova- Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St Patrick's Athletic ile mücadele edecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi halinde bu turda Lausanne - Astana eşleşmesinin galibi ile grup aşamasına kalmak için mücadele edecek. Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Strasbourg - Vikingur / Brondby
Silkeborg Jagiellonia - Hajduk Split / Dinamo City
Anderlecht / Sheriff - Aris Limassol / AEK Athens
Viking / Başakşehir - Craiova / Spartak Trnava
Crystal Palace - Fredrikstad / Midtjylland
Lugano / Celje - Banik Ostrava / Austria Wien
Rakow Czestochowa / Maccabi Haifa - Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
Partizan / Hibernian - Larnaca - Legia Varşova
Levski Sofia / Sabah - Az Alkmaar / Vaduz
Polissya Zhytomyr / Paksi - Fiorentina
AIK / Györi ETO - Rayo Vallecano
Lausanne-Sport / Astana - St Patrick's Athletic / Beşiktaş
Larne / Santa Clara - Ballkani / Shamrock Rovers
Rosenborg / Hammarby - Mainz 05
Sparta Prag / Ararat - Riga / Beitar Jerusalem
Hacken / Brann - Cfr Cluj / Braga
PAOK / Wolfsberger - Araz / Omnia
Panathinaikos / Shattar Donetsk - Servette / Utrecht (Avrupa Ligi'nden Elemenenler) - İSTANBUL