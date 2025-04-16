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UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Rövanşları Yarın Oynanacak

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UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde yarın rövanş heyecanı yaşanacak. Fiorentina, Celje'yi evinde ağırlayacak, Chelsea ise Legia Varşova'yı konuk edecek. Maç programı ve ilk karşılaşma sonuçları da belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı yarın yaşanacak. Rövanş mücadelelerinde Fiorentina evinde Celje ile karşılaşacak. Chelsea de Legia Varşova'yı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak müsabakalarının TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın

19.45 Fiorentina (2) - Celje (1)

19.45 Jagiellonia Bialystok (0) - Real Betis (2)

22.00 Chelsea (3) - Legia Varşova (0)

22.00 Rapid Wien (1) - Djurgarden (0) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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