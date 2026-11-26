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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasındaki 10 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 4. hafta heyecanı başladı.

Monaco, Hearts deplasmanında Folarin Balogun (2) ve Edan Diop'un kaydettiği gollerle 3-2 kazanarak 4'te 4 yaptı. Ev sahibi takımın golleri, Jordi Altena ve Sabah Kerjota'dan geldi.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, evinde Universitatea Craiova'yı Ibrahim Osman (2), Maxim de Cuyper ve Charalampos Kostoulas'ın golleriyle 4-0 yendi. Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Iberia ise sahasında Enes Ünal'ın mücadele ettiği Getafe'yi Giorgi Kobuladze'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Enes Ünal karşılaşmanın ikinci devresinde oyuna girdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç): 1-0

Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre): 4-0

Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka): 1-4

Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya): 4-0

Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa): 2-3

Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya): 1-0

Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre): 2-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya): 2-0

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

Kaynak: AA